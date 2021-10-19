立法院國會助理工會今日公布110年政府公務機關國會聯絡評鑑調查結果，金管會在整體與個人調查方面再度蟬聯第一名，且連續11年蟬聯個人冠軍及值得肯定單位，得分相當高，實屬不易。代表金管會主委黃天牧和金管會公關室主任郭秩名，身段柔軟，受到立法院不分黨派的肯定。

立法院國會助理工會今年5月3日至5月14日進行立法院第10屆第3會期公務機關國會聯絡評鑑問卷調查，針對立委國會辦公室，發出655份問卷，實際回收594份問卷。調查結果，整體表現前5名的公務機關依次為，金管會、水利署、農委會、公路總局、司法院。公務機關個別聯絡人，金管會國會聯絡員楊文仁獲得第一(已連續11年第一名)。金管會整體與個人的評鑑分數，均領先其他公務單位。

金管會得此殊榮，首先是黃天牧對同仁一定要服務熱誠的要求受到肯定，其次是督導國會及新聞聯繫業務的現任參事兼公關室主任郭秩名功不可沒，郭秩名待人謙卑且事必躬親的處事哲學感染團隊成員，扭轉外界對公務機關的刻板印象。