新北市接種疫苗死亡案例，19日再添3人，新北市通報累積統計共160例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，板橋區通報85歲女性，身患高血壓與高血糖，6月16日接種AZ第1劑無特別症狀，10月6日接種AZ第2劑，當天出現嘔吐及食慾不振，緊急送至亞東醫院就醫，經醫師診斷為腎臟衰竭，10月14日死亡。

三重區通報59歲男性，身患腎臟疾病，6月16日接種AZ第1劑無特別症狀，9月24日接種AZ第2劑，9月30日突然出現意識不清，緊急通報119送醫，搶救不治死亡。

土城區通報54歲女性，曾有氣喘病史，7月26日接種AZ，7月28日出現發燒與腹瀉持續1個月，9月14日出現四肢瘀青，10月5日出現走路會喘與畏冷，緊急就醫，10月6日出現昏迷、腦出血及血壓低轉加護病房，經醫師診斷為急性白血病，10月8日死亡。