新北市警察局長黃宗仁今（19）日下午14時30分親自前往林口分局在泰山區公所五樓守望相助隊常年訓練的會場，造成騷動與如雷掌聲，也讓與會的夥伴，倍覺溫馨滿懷！

林口泰山守望相助隊訓練深化打詐掃毒，局長黃宗仁宣示新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全，營造最優質的生活環境。(宋原彰翻攝)

林口泰山守望相助隊訓練深化打詐掃毒，局長黃宗仁宣示新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全，營造最優質的生活環境。(宋原彰翻攝)

黃宗仁一開場即強調五力「守望相助隊、義警、民防、警友與志工」是警察最貼心的夥伴，也鉅細靡遺敘述新北警今年以來歷經新冠疫情、非洲豬瘟等國難等級的重大事件步步進逼，瞬間工作從以往有形的犯罪者到面對無形、惡毒的病毒，整個團隊凝聚共識，即時投入疫調等作為，發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務。此外，疫情期間，民眾自主低度對外活動，轉向網路經濟行為，也造成詐騙案件增加，騙取民眾血汗錢，可惡至極！然而新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全，營造最優質的生活環境。

會中黃宗仁還開心的與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部份亦為六都第一！」這是大家努力奉獻的成果！

林口警分局長陳忠龍也在會議上表示，守望相助隊是最貼近民眾的組織，每日深夜在社區的重要治安熱時熱點巡守，協助警察維護社區安寧。因此凝聚全民共識，透過全民參與的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋樑，特別是最貼近民眾生活的守望相助隊，對於社區大小事都瞭若指掌，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。