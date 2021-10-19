振興五倍券上路，陸續有民眾反應使用上的狀況，有網友就透露，他將五倍券對折放進短夾，沒想到出門消費時，卻一度遭店員拒收出現「折痕」的五倍券，讓他相當傻眼，文章一出引起網友們熱烈討論，不少人點出店員拒收並不合理，只要五倍券沒毀損都可以使用。

該名網友在臉書爆廢公社發文表示，由於本身使用短夾，因此收納五倍券時都必須對折，沒想到消費時卻遭店員拒收，「後來我跟店員反應，其他店家都有收，他們才願意讓我用五倍券付款。」

即使最後原Po仍有用五倍券完成付款，但過程中的插曲仍讓他難以接受，因此上網詢問網友們的意見，沒想到不少人都有類似經驗，「之前也遇過類似狀況，店員猶豫一下才收」、「很多員工都被教不能收毀損的，不算員工的問題」、「去菜市場也遇到類似狀況，真無言」、「我也有遇過，店員們討論一下才願意收。」

此外，有人點出，五倍券規定只要沒有毀損就能用，「沒毀損就能用吧，店家要檢討」、「看來要把五倍券拿去裱框了」、「我要把五倍券拿去護貝，這樣才能用」、「折過的可以用吧，大家太緊張了」、「只要沒完全毀損還是能用，濕掉破了，只要可以辨識就行。」

根據經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點，若破損五倍券兌付標準，符合以下範圍仍可兌付，包括破損，但餘留部分在四分之三以上；破損，但片片能吻合；汙損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認等。

不僅如此，經濟部長王美花先前受訪時曾表示，民眾若因下雨導致五倍券弄濕毀損，只要在可辨識的範圍，都歡迎民眾更換，同時也可以播打1988電話詢問相關問題。