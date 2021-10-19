瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2021年世界競爭力年報」，我國司法公正性排名第25，為近10年來新高，更較2018年大幅進步13名，司法院發言人張永宏表示，從這裡可以看到，我國近年推動的各項司法改革，已逐漸見到成效。

IMD自1989年起，每年公布「世界競爭力年報」，區分經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大面向，進行255項細項評比。其中司法公正指標（Justice）是屬於「政府效能」（Government Efficiency）及「社會架構」（Social Framework）項下的子項目。

張永宏解釋，我國在IMD中創下2013年以來最佳表現，其中「政府效能」及「社會架構」的進步是關鍵，依據國家發展委員會分析，正是因為司法制度公正性排名有所提升所致。不過，司法院不會因此自滿，仍將繼續推動司法改革，讓司法落實保障人民權益，也成為國家競爭力的堅實後盾。

依據IMD自2017年迄今的排名資料，我國在司法公正性上的排名依序為31、38、36、31、25，今年相較2018年大幅進步13名，也是近10年來最佳。