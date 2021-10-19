國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時表示，前總統陳水扁8年舉債2兆9257億元、馬英九是2兆6378億元，現在蔡政府總統執政至今已達2兆2571億元，質疑蔡政府是最會花錢的政府。對此，行政院長蘇貞昌19日赴立法院備詢時駁斥「這結論是不對」，並自豪稱是最會還錢的政府。

曾銘宗認為，預算書送出來就是代表想花這些錢，現在已2兆7772億，包含前瞻第三期2801億、飛彈研發製造經費2400億、111年度690億，總共2兆7772億，「比馬政府還高」。

曾銘宗直言，目前只差795億就會超過陳水扁前總統，接下來還有兩年度的借債，他肯定地說，「一定會超過陳前總統任內舉債額度」，所以蔡政府八年之後，是最會花錢的政府。

蘇貞昌駁斥，此結論是不對的，預算數還沒發生，應以實際發生數為主，「那人家也是最會還錢的政府，要不要一起講？」，20年來還債最多。

財政部長蘇建榮則表示，財政部是提供預算數，蔡政府目前為止，特別舉債7700多億，這期間還4800多億元，所以淨增加2800多億。

曾銘宗也質疑，不只是最會花錢的政府，也是最會大內宣的政府，111年預算中公務預算、基金預算，總共編20億元做政策行銷，「這是不是最會做大內宣的政府？」

對此，蘇貞昌說，「你對文字學很厲害」，在立法院最大的會議室中，兩邊寫了蔣經國前總統講的，要告訴人民做什麼，所以不是宣是報告，要告訴人民做什麼。

曾銘宗強調，錢應用在刀口上，告訴民眾好的覺得他贊成，他不希望這些錢像以前農委會亂花錢，花20億元作政策行銷，他同意錢用在刀口上為政策辯論，但不能拿來作為攻擊在野黨、買網軍的事情。