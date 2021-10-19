勇士隊在開季前釋出了後衛布雷德利(Avery Bradley)與幾位球員，保留第15人的空間。布雷德利還被放在揮棄名單上的時候，湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)宣布出手接收了布雷德利。勇士現在已經超過薪資上限，全聯盟最高的1.74億美元團薪，清出一個席位可以讓他們省點豪華稅，同時等待合適的人選。

布雷德利是湖人隊去年摘冠的成員，也在例行賽的先發陣容，他2019-20球季在湖人出賽49場，場均8.6分、2.3籃板。原先他在2019年7月被灰熊隊釋出，隔幾日加盟湖人，打了一季成為自由球員再加入熱火，今年季中被賣到火箭，9月底與勇士簽約，他在勇士只待了很短的時日。目前布雷德利簽的是非保障合約，他必須在湖人熬到明年1月7日，才能轉為保障年薪。他過去是個優秀的防守球員，2015-16球季入選防守聯盟第一隊，2012-13入選防守第二隊。

美媒《Atlanta Black Star》指出，布雷德利為了留在勇士隊而拚命拍馬屁，他加盟勇士時表示「我大概是聯盟最好的對球防守者。」「無意對其他球隊不敬，但勇士絕對是聯盟裡最優秀的球隊。」他們計算在布雷德利拍馬屁之後的第7天，勇士就宣布將他釋出，有球迷在推特嘲笑布雷德利，說他接到消息後馬上跑去湖人主將詹姆斯(LeBron James)家裡跪求收留。沒想到這個玩笑出現後的第3天，湖人真的就出手找回布雷德利了。