當今社會所有人都透過LINE發送訊息，卻也不時聽聞有人手快或大意，因為誤傳而發生不可收拾的後果。一名人夫發文表示，老婆出差第二天時，發了一則訊息給他，雖然她立刻收回，可是他卻清楚看到老婆那則收回訊息的內容，當下立刻覺得頭頂發綠光，苦惱等老婆出差回來是保持沈默，還是該問清楚。

原PO在臉書社團「爆料公社APP-匿名館」以「一條發錯的訊息，發現自己被綠了」為標題發文表示，老婆出差的第二天，發了一條訊息給他，因為自己當時正在滑手機，看到是她發過來的訊息就立馬就點開來看，然而看到的內容竟然是：「寶貝！我在616等你」，在他還在想是什麼意思時，老婆立即將這則訊息撤回，然後馬上再發一則訊息：「老公，孩子在家乖嗎？」

人夫覺得老婆出軌，不知該問清楚或保持沈默。（圖／翻攝自「爆料公社APP-匿名館」）

原PO說，他當下感覺有一股莫名的火，不知道怎麼發洩出來，於是回了她：「孩子都很好的，妳剛發了什麼過來？怎麼一下子又回收了？我沒有看清楚」，結果老婆秒回：「沒什麼，發錯的，我等下要出去開會，先不說了」。面對老婆可能出軌這件事，自己不知道如何是好，是等她出差回來問清楚，或是保持沈默？

此文曝光後引起網友熱議與回應，有人安撫原po不要想太多，說他老婆只是在616會議等開會，另有人：「很難查證，除非過一下你打到櫃檯轉616」、「回老婆我在617你過來嗎」、「你還忍喔，真是好男人啊」、「「偷吃會發錯？太廢了啦！我懷疑這故事的真實性！」。