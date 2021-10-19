土耳其外交部昨天召喚10國大使，這些國家大使館發表聲明，要求安卡拉當局釋放未經定罪繫獄4年的重要異議人士卡瓦拉。土耳其當局則批評這些國家干預司法、撈過界。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，外交部召喚美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威、紐西蘭大使。

這些國家大使館17日在社群媒體平台上發表聲明，要求釋放卡瓦拉（Osman Kavala），強調本案使土耳其民主法治蒙塵。

「在前案獲判無罪後又以合併他案和提出新案等方式持續拖延對他進行審判，這使得尊重民主法治和土耳其司法體系透明度籠罩陰霾。」聲明指出：「我們注意到歐洲人權法院（European Court of Human Rights）對本案所作裁定，並且呼籲土耳其確保他即刻獲釋。」

土耳其國會大國民議會議長謝托普（Mustafa Sentop）、執政黨正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）批評上述聲明。謝托普稱此舉「撈過界」。

他說：「駐我國外交官發聲明影響土耳其司法，這令人無法接受。」契利克強調，土耳其是主權國家且司法獨立。

司法部長莒內（Abdulhamit Gul）也表示，尊重駐在國司法是外交官職志，「根據我國憲法，沒有大使可以對我國法院提出建言或說三道四，這般放肆才使法治蒙塵」。

商人出身的慈善家卡瓦拉未經定罪已繫獄達4年，歐洲人權法院要求土耳其將他釋放。

他遭到與2013年舉國抗爭有關的指控，去年獲判無罪；但是如此裁定今年遭到撤銷，還多了與2016年失敗政變有關的指控。

原本參與人數不多的2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動，後來演變成全國性示威，事件造成8名抗議人士和一名官員喪生。

另外，安卡拉當局指控葛蘭恐怖組織（FETO）及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變，事件造成251人死亡、近2200人受傷。檢方指控卡瓦拉從事與此有關的間諜活動，他因而接受調查。

人權團體指出，卡瓦拉受審已經成為總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）鎮壓異己的代名詞。