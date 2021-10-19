NBA新賽季即將在明日點燃戰火，各隊實力在熱身賽當中可看到一些端倪，勇士5戰全勝展現出強大實力，湖人6戰全敗讓人感到非常意外，但也有些原本被視為弱旅的球隊卻在熱身賽大放異彩。

勇士在上賽季走得非常艱辛，不過，史提芬柯瑞表現大爆發，奪下例行賽得分王頭銜，可惜止步於附加賽，無緣晉級季後賽。休賽期間針對陣容進行補強，加上克雷湯普生即將歸隊，熱身賽5戰全勝，小將普爾戰鬥力全面提升，新賽季將很有看頭。

熱身賽全勝的隊伍還有公牛，4戰未嘗敗績，陣容上增加了武切維奇、迪羅薩與卡魯索，實力提升了一個檔次，加上原來的主將拉文，公牛在新賽季有可能成為一匹大黑馬。

上賽季早早就提前出局的熱火，休賽期間找來了全明星賽等級好手羅瑞加盟，未來之星赫羅的成長有目共睹，熱身賽6戰僅敗1場，新賽季在東區大有可為。

獨行俠當家主將東契奇在上賽季打得非常神勇，老闆用5年2.07億美元超級合約留人，奇德接掌總教練兵符，波爾津吉斯化解心結，熱身賽4戰全勝，新賽季在競爭激烈西區可望殺出一條血路。

已經連續15年未能闖進季後賽的國王，新賽季原本也不被看好，沒想到這支西區墊底球隊卻在熱身賽4戰全勝，教頭沃頓的腦袋突然開竅，加重了福克斯的責任，身旁也有了哈利柏頓的協助，新賽季或許有機會走出黯淡無光的陰霾路。

過去兩年當家球星唐斯受傷，灰狼的利牙斷了一半，但隨著狀元郎愛德華茲的成長，羅素重回先發，熱身賽3勝1敗，展現出狼本身應有的狠勁，新賽季或許很難回到季後賽，但扮演攪局者的角色是沒問題的。