嘉義戴姓男子囤積防疫酒精哄抬物價，遭嘉義地檢署起訴。（廖素慧攝）

今年5月間本土疫情嚴峻，戴姓男子以單價45元大量買進台糖酒精，三級警戒期間，在2個網路電商平台以每瓶107元至332元不等賣出，不到1個月內不法獲利約36萬元，檢方依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴。

起訴書指出，44歲戴男於5月間向知名連鎖超市及台糖公司各營業處，以每瓶45元購入大量台糖75％一般酒精（350ml），再利用3個帳號，在蝦皮、露天2大電商平台販賣，公告牌價每瓶299元。

5月13日至5月28日共交易162筆，售出1845瓶，1箱12瓶，每箱成交價1288元至3088元，換算每瓶單價107元至257元，不法獲利約30餘萬元；5月13日至6月11日有27筆交易，售出246瓶，換算每瓶單價166元至332元，不法獲利5萬9927元。

嘉義縣調查站配合嘉義縣衛生局及消保官，於6月間到戴男位於嘉義縣朴子市的倉庫執行行政稽查，當場查扣1200瓶台糖75％一般酒精。

戴男辯稱，他向台糖進貨時疫情還不嚴重，疫情嚴重後市面上都漲價，他付現金進貨，消費刷卡買貨，他要負擔刷卡及電商平台的手續費，運費及退貨損失，還送贈品，這些成本加起來大約85元，他還到處問有沒有存貨。

檢察官認為，戴男大量收購並囤積台糖酒精，造成消費者難以就近在連鎖超市及台糖門市買到，以致必須支付運費及網路業者手續費，才能在網路上購買到重要防疫物資。

檢方認為戴男涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條第1項哄抬中央衛生主管機關公告防疫物資價格罪嫌，予以起訴。犯罪所得35萬9927元及1200瓶酒精宣告沒收。

今年5月間本土疫情嚴峻，戴姓男子以單價45元大量買進台糖酒精，三級警戒期間，在2個網路電商平台以每瓶107元至332元不等賣出，不到1個月內不法獲利約36萬元，檢方依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴。

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