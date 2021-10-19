鄭成功文物館館藏走進6間台南特色民宿，推出「台南藝宿私藏櫃」微型展示。(曹婷婷攝)

「台南藝宿私藏櫃」微型展示，金工類展出帝帽。(曹婷婷攝)

台南市鄭成功文物館2022年底將轉型升格為台南市歷史博物館，為了替明年登場新館暖身，館方與6間台南特色民宿合作，推出「台南藝宿私藏櫃」微型展示，以鄭成功文物館典藏文物的金工、糕餅、米糕栫與嫁娶4個主題切入，用6個微型展示箱呈現台南常民生活軌跡，邀各地民眾前來「開箱」台南文物。

鄭成功文物館目前正進行軟硬體升級作業，預計明年底重新開館問世。鄭成功文物館典藏近5000件文物，雖然館舍從5月起就閉館，館方透過論壇、工作坊、快閃展等活動與民眾互動，今起至12月17日。更攜手「一緒二咖啡」、「艸祭Book inn」、「屎溝墘客廳」、「捉鳳凰百年老宅民宿」、「想起民宿」、「Local樂客背包旅棧」6間民宿同步策展。

「台南藝宿私藏櫃」委託成功大學歷史系規畫，邀來長期耕耘台南文化的張耘書擔任客座策展人，與國立台灣歷史博物館、天冠銀帽、天冠美學館、定風閣、品來芳餅舖、振香珍餅舖、富樂夢文教、普濟殿前黃家米糕栫、林明堃、莊錦富、吳夏雄等合作。

成大歷史系副教授謝仕淵表示，博物館不只是一棟建築，可以存在於任何地方，也能讓更多人參與，希望透過微型行動展，讓民宿及台南更多場域成為「微型博物館」，訴說台南的城市故事，也希望藉此讓歷史成為台南的自信。

張耘書說，此次展覽打破博物館疆界，讓民眾即使沒逛博物館也能親近博物館藏。她說，自己一直從事在地研究與書寫，頭一回透過展覽呈現在地研究成果並整合藝師作品，還把博物館典藏文物帶進民宿，讓民宿成為文化窗口，希望能讓更多人認識台南文化特色。