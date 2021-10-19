新北市長侯友宜上任後，力推危險老舊建築都更，其中更在2019年鐵腕萬拆除淡水東來大廈，新北市議員陳偉杰19日在議會質詢時表示，大樓拆除一年多後進度不明，難免給人雷聲大雨點小疑慮；新北市城鄉局長黃國峰表示，目前正進行權利變化計畫，涉及選位等權益問題還在討論，預計明年下半年完成審議後，就能夠動工。

淡水東來大廈原為地上7層、地下2層建築物共有81戶，2012年被鑑定為海砂屋，甚至發生小貨車陷入騎樓，地下室裸露等公安事件。

侯友宜上任後，首波即鎖定東來都更案，市府工務局2019年依據建築法，對東來大廈發出停止使用公文，給予住戶90天搬遷，最後鐵腕完成拆除。

陳偉杰說，當初市府拆除動作很快，但後續程序要考慮很多人的權益，時間拖長難免讓民眾認為雷聲大雨點小，要求城鄉局加快速度。

黃國峰表示，東來大樓都更計畫已經審議通過，目前全案委託顧問公司執行權利變換計畫中，因涉及內部選配權利，其中有部分地下車位也涉及有使用權卻沒有所有權問題，情況稍微複雜，仍在討論中。

黃國峰表示，會要求顧問公司儘速將權變計畫送市府，預計明年下半年會完成審議後，就能夠動工。