大陸資深女星劉曉慶不只演過多部經典戲劇，保養得宜的她還是美魔女一枚，劉曉慶駐顏有術，甚至被日本媒體封為世界美魔女第2名，不過劉曉慶近日卻曬出頂著灰白髮老態照，不過這其實是劉曉慶的拍片日常，也獲得網狂讚她太敬業。

劉曉慶在微博曬劇組的片場日常，影片中，劉曉慶身穿灰色戲服、嘴唇搽淡色唇膏、頭頂灰白長假髮，只見劉曉慶雀躍地手拿筷子要品嚐美食，而她也展現敬業精神讀劇本，儘管劉曉慶化老妝，但她眼神依舊活潑、舉手投足狀態極佳，網友也大讚劉曉慶：「頂假髮也好俏麗」、「老妝一樣好看」、「拍戲辛苦了」。

劉曉慶為戲化老妝。（圖／取材自劉曉慶微博）

劉曉慶這回演出的是古裝劇《奇門遁甲2》中的「天邪」一角，她不只披上古裝、化老妝，劉曉慶在片場會再讀劇本、了解人物，也讓外界見識到劉曉慶敬業的一面。

保養有術的劉曉慶，雖然以凍齡外型和好身材被封為美魔女，但她也常被指整容，對此，劉曉慶過去就曾向陸媒霸氣說：「自己現在長得年輕，經常被人誤解為整容」，她也笑稱自己「老不了」，不過，劉曉慶也強調：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，否認有修修臉。