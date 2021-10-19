Paul（左起）、 楊皓如、主持人白家綺、王思佳、Ben在《醫學大聯盟》探討孩子們的健康疑慮。（民視提供）

民視《醫學大聯盟》本集帶大家探討孩子們的健康疑慮，是如何讓做爸媽的，總是一個頭兩個大？節目邀請到阿Ben、王思佳、Paul、楊皓如，分成兩隊一起競賽搶答。

兒童尚未擁有健全的保護力時，一舉一動都會讓爸媽們超擔心，Paul分享之前女兒大約1歲多的時候，帶著她出遊到華山藝文特區，逛著逛著遇到一群大媽，Paul心想可能是因為女兒太可愛的關係，所以這群大媽竟停下來開始與Pual大聊育兒經，想不到聊著聊著其中有一位大媽先是不經意的蹲下，然後以迅雷不及掩耳的速度，親了Pual女兒的臉頰，白家綺驚恐回應說：「遇到這種事，是不是可以報警？」

Paul接著表示，因為事發當下太突然整個人嚇傻了，根本來不及阻止，回神想找那群大媽已經無影無蹤，且讓Paul更嘔的是，女兒過沒多久臉頰就開始出紅疹使他相當心疼，帶女出遊驚魂記的分享，也呼籲大家出門要緊盯自己小孩。

楊皓如分享自己兒子只要一個不注意，就會做出令她傻眼的行為，且與現場眾人討論說，是不是小孩子到各大公共場合就會化身為拖地機，無論是餐廳，或是商場，她兒子總是會趴在地上滾來滾去，此舉讓同樣為人母的白家綺感同身受，並幽默地回應說孩子是不是有收了清潔費，讓眾人哈哈大笑。