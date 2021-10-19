劉祿存今年工作運大開，令他相當珍惜。（橙藝創意提供）

劉祿存（小祿）曾是《模范棒棒堂》節目班底，憑著高超歌唱實力成為「棒棒堂二軍」，並組成偶像男團「Choc7」超克7，不過其實他當時年收入竟只有7萬元，退伍後只能靠月薪不到8千元的電台節目主持費過活，一度被家人勸退轉行，但在他堅持努力之下，一熬就是14年，直到今年事業才開始變旺，接了不少校園和活動主持，節目通告也跟著變多，讓他相當珍惜現在「行程滿滿」的工作機會。

劉祿存一家人顏值爆表，他與3個姊姊陸續踏入演藝圈，包括出道最早的二姊劉容嘉，大姊劉佳怜（Nina）是活動主持人，三姊劉黛瑩（原藝名：禾語辰）則是演員。劉祿存透露，當初偷偷去甄選《模范棒棒堂》，劉容嘉得知後有一點生氣，「姊姊一開始反對，認為這個圈子會很辛苦，不希望我經歷跟她一樣的事，但還是默默接受。」然而他在節目上亮眼表現，最後也成功組團出道發片。

由於當時節目當紅，劉祿存與其他男孩們到香港宣傳，竟有成群粉絲在機場接機，甚至有瘋狂粉絲包車追逐，他直言：「那時候有嚇到，想說我們在香港居然這麼紅！」只不過看似風光，他也大爆收入根本不成正比，團員間常會自嘲：「我們是超克7，1年只賺7萬。」後來節目收掉，團體也黯然解散，劉祿存便去當兵，沒想到退伍後有近4個月都接不到通告，只能繼續吃老本，還好主持了電台節目，但1個月賺不到8千，撐了半年，他為了生計再到朋友的鞋店兼差，兩邊工作加起來總共2萬多，在等待機會的低潮期，他仍保持正向，「我心態上一直都很樂觀，覺得至少能夠養活自己就好。」

轉眼劉祿存已經出道14年，他在今年加入新的經紀公司後，並將藝名「李洛洋」改回本名「劉祿存」，結果工作運突然大開，收到許多時尚活動、校園主持邀約，社群平台也有業配合作，前陣子受到疫情影響，所有行程全喊停，他索性與卓義峯、陳大天、海產、大根在IG直播開唱，引起熱烈迴響，粉絲還替他們取團名「小卓吧！祿天海尼根」，當疫情趨緩後，開始有節目通告找上門，令他相當意外，也很感激每一次的工作機會。