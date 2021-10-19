台中市政府為推動「雙十公車優惠」政策，去年起發放給台中市14萬8000餘位國小學童每人1張兒童卡。市議員林祈烽19日質詢說，兒童卡為半票優惠卡，國小畢業升上國中後，該張卡片即無法再使用，等於每年都有2萬7000張卡片失效，明顯是浪費公帑。市長盧秀燕說，教育局已試辦學生證數位化，未來兒童卡會升級成有照片的學生證。

林祈烽指出，從花博卡、兒童卡、數位學生證，再到台中e指通，凸顯市府對這些卡片或資訊的規畫和推動完全沒有整合能力，也沒有專人在統籌處理，都是各局搞各局的，想到什麼就做什麼？除了浪費一堆公帑，又製造許多塑膠垃圾，政策變來變去。

林祈烽表示，市府每年發放2萬7000張的兒童卡，但學童小學畢業後，國中生還能拿這張卡片去搭公車和捷運嗎？如果不行，這張兒童卡的後續功能是什麼？是不是只能當垃圾丟掉？市府應該整合兒童卡、花博卡等各項卡片，未來直接來推動市民卡？

教育局長楊振昇說，國中生沒有辧法享受兒童半票優惠，所以要將兒童卡升級成數位學生證，教育局正規畫試辦學生證數位化，現正蒐集意見與評估試辧成效，做為推動學生證數位化的參考和依據。兒童卡由交通局負責採購，以利搭乘捷運半票優惠，教育局只發放給學生使用。

盧秀燕表示，學生證上面要有大頭照，花博卡的正反卡面都已印滿無法放照片，所以無法拿花博卡當市民卡；當初發給小學生兒童卡是為了因應捷運通車，小孩坐車半票，但有議員建議應推動數位學生證將兒童卡升級，所以未來兒童卡會升級成有照片的數位學生證，每年都有新生所以會繼續發卡。