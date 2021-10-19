基隆市基隆港東11碼頭17日凌晨驚傳工安意外，朱姓男子遭貨櫃夾擊身亡。（陳彩玲攝）

基隆市基隆港東11碼頭17日凌晨驚傳工安意外，朱姓男子遭貨櫃夾擊身亡。（陳彩玲攝）

基隆市基隆港東11碼頭17日凌晨驚傳工安意外，一名年約45歲朱姓男子，在船上指揮司機將貨櫃對準卡榫時，遇上風浪，貨櫃來回擺盪撞上朱男，當場無生命跡象。內部資深員工指出，公司現在人手不足、員工訓練也不夠， 1天工作時常超過12小時，許多人撐不住紛紛離職。

據了解，當晚風浪9級，因貨輪進港時間較晚，大家依慣例執行作業，朱男擔任船上指揮手，負責指揮橋式起重機司機將貨櫃吊掛至船上，約凌晨12點多，有貨櫃某一角卡榫對不上船版的固定樁，朱男命許姓司機將貨櫃向上拉嘗試對準，意外遇上一陣風浪，機具突晃動，導致固定樁斷裂，貨櫃瞬間脫離軌道，來回擺盪時，撞上站在一旁朱男。

由於朱男周邊皆是貨櫃，來不及逃離，遭夾擊在貨櫃堆中，上半身受創，當場無生命跡象，基隆市消防局接獲通報後，立即派員將男子送往部立基隆醫院，急救後仍宣告不治。基隆港警總隊當晚約談負責督導碼頭狀況的黃姓督導、操作橋式起重機許姓司機，偵詢後依涉犯過失致死罪，移送基隆地檢署偵辦，另名岸邊指揮官則請回。

檢方當晚召開偵查庭複訊後，依涉過失致死罪，諭知黃、許二人2萬元交保，至於詳細事故原因仍調查中。有一名內部資深員工表示，當晚疑似貨櫃下有一卡榫出問題才發生憾事，他說，朱男已在工作8至10年，算是資深員工，這次發生意外讓大家相當害怕，許多人決定領完年終就離職。

員工說，現在公司人手不足，經常招不到人，幾乎每天都超時工作，時常一天工作18小時，回家休息6小時後，又再到公司繼續工作12小時，再回家休息6小時，2天內起碼工作30小時。根據基隆市政府社會處資料顯示，該物流公司最近一次違反勞基法是去年12月底，遭罰8萬元，今年則未再有民眾申訴、檢舉。

社會處表示，碼頭工作者的工作時長確實備受爭議，時常會受貨輪進出時間影響，據了解，目前物流公司有像勞動部提議將此類工作者列為不適用勞基法，相關單位正與專家研議中。