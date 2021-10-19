台中67歲李姓富商因有高血壓、中風病史，長期受到勃起障礙所苦，多年來他嘗試過各種藥物治療方式，效果卻不彰，甚至還因此影響到夫妻關係，幾經思考，李男決定接受半自動人工陰莖植入，手術後不但解決了平日缺乏自信的問題，也重拾家庭和諧。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，李男長年往返台灣、越南兩地，在商場上呼風喚雨，私底下卻飽受性功能障礙所苦，讓他深覺自尊受損、夫妻也因此失和；受疫情影響，李男今年長時間待在台灣，透過介紹到門診諮詢，經與醫師溝通後，決定植入半自動人工陰莖。

邱鴻傑表示，李男因工作壓力大，且有高血壓、中風病史，不但勃起度不足、且有早洩情況，他多年接受過口服藥、體外震波及海綿體注射等多種方式治療，直到植入半自動人工陰莖後，才終於讓妻子感到滿意，夫妻倆找回婚姻第二春。

邱鴻傑解釋，男性因年紀增長，體內睪固酮分泌量逐漸下降，導致勃起功能障礙，其原因又可分別壓力、焦慮等心理層面或神經、內分泌造成的器官性問題。人工陰莖植入則因操作方便，且是性功能障礙的最後一線治療、術後恢復快，通常建議年長者使用。

邱鴻傑強調，不是每個有勃起障礙的人都能裝置人工陰莖，通常是經過其他方式治療效果不好，且必須排除有出血性體質、糖尿病控制不佳或其他慢性疾病者，才會建議施作。