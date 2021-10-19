無黨籍立委傅崐萁今於立法院質詢時指出，明年度總預算中國防預算含特別預算占比高達22％，痛批政府窮兵黷武，也質疑民進黨黨綱中的建立台灣共和國是詐騙，並稱自己是諄諄教誨。對此，行政院長蘇貞昌反嗆，「你還諄諄教誨，你嘛卡差不多哩，你只是質詢」。

傅崐萁拿出民進黨黨綱宣讀，質問蘇貞昌何時要宣布成立台灣共和國，是不是要修憲？蘇貞昌反酸，「請繼續宣讀台灣前途決議文，謝謝」。

傅崐萁痛批，民進黨黨綱中的建立台灣共和國是詐騙，若沒有要修憲應昭告國人，若沒有要修改黨綱也請告訴國人，「台獨是假議題」。蘇貞昌則嗆，把黨綱後面的台灣前途決議文讀清楚，「台灣是主權獨立國家，依照憲法，國家名字是中華民國」。

傅崐萁表示，蔡政府這幾年增加許多特別預算，都是民脂民膏，明年度中央政府的預算書教科文只占總預算20％，但國防預算更佔總預算22％，比美國佔其總預算13％、中國大陸佔11％還要多，「難道台灣變成軍國主義國家？花這麼多錢真的能夠保衛台灣嗎？」

傅崐萁直言，蘇聯就是因為軍備競賽才會瓦解，為何民進黨政府要窮兵黷武，要花22％預算在國防項目，能否確保台灣安全？

蘇貞昌表示，相較美國、中國，台灣國防預算佔GDP比例低很多，周邊情勢嚴峻，一定要有充足準備，以避免不測，政府對於台灣的安全絕對用盡全力，保護國安為第一，預算就是具體的數字。