在頭份市經營檳榔攤的26歲劉姓攤主，3個月前雇用古姓女店員後展開交往，近日，古女有意分手，雙方在頭份市中華路古女租住處談判時，劉男亮槍開了1槍恐嚇不得分手，古女心生畏懼向苗栗縣警刑大偵3隊報案，警方19日下午帶同古女赴中華路蒐證鑑驗，結果進門發現劉男對自己開槍，傷及頸、腹，經送醫急救暫無生命危險。

84年次的劉姓男子，在頭份經營檳榔攤，3個月前雇用古姓女子賣檳榔，兩人展開交往，近日，古女有意分手，2人相約在頭份市中華路古女租住處談判，劉男不滿分手，竟亮槍威脅不准分手，還當著古女面開了1槍威脅。

頭份市中華路出租套房19日警傳男女感情糾紛，男方開槍送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

事後，古女心生畏懼，18日晚間前往苗栗縣警刑大偵3隊報案，隊長徐李清獲報立即向上層報，並約定次日帶同鑑識小組人員前往中華路鑑驗彈道，並整理相關資料案卷，準備報請苗栗縣地檢署指揮聲請搜索、拘票。

頭份市中華路出租套房19日警傳男女感情糾紛，男方開槍送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

19日下午2時許，偵3隊幹員、鑑識小組，偕同古女前往中華路租住處勘驗，當古女開門進入房內，赫然見到劉男倒臥臥室床上，頸部及腹部各中1槍，血流滿地，警方緊急通報消防局第3大隊到場救護，將劉送往頭份市為恭醫院急救，暫無生命危險。

據劉男初步供稱，他是自己玩槍不慎打到自己，但警方懷疑劉是有意朝自己開槍所致，已封鎖現場鑑驗，調查槍擊過程中。

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