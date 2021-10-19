台中市議會今天舉行第3屆第6次定期會專案報告中，市議員王立任批評在去年業務質詢時，民政局長承諾要規劃海線樹葬園區，但在今日的「靈骨塔、墓葬區轉型為生命園區及崇德殯儀館拆遷期程可行性評估」專案報告內完全都沒有看到海線的樹葬園區規劃，再次要求市長一定要規畫海線的樹葬園區。

王立任表示，在去年10月15日第3屆第4次定期會的民政業務質詢時曾詢問過民政局長是否能在海線規劃增設一座樹葬園區，而當時局長也當場承諾立刻著手來規劃。但在今日墓葬園區的專案報告內完全都沒有看到任何有關海線樹葬園區的規劃。尤其局長自己說規劃一座樹葬園區只需要幾個月的時間，但現在已經過一整年了，難不成局長只是在議事堂隨口答應而已嗎？

王立任指出，台中市目前的樹葬園區為大雅楓愛園以及神岡崇樸園，兩座穴位總共為1萬7116位，目前已經使用7898位，使用率為46％。從近年數據顯示，樹葬園區在2017年有1116位到2020年有2060位，光近3年樹葬的使用率已經成長百分之85％，使用樹葬的人數明顯有日益增長。

王立任認為，未來雖然在北屯區及東勢區的新建生命紀念園區將提供部分為樹葬使用，但是台中市幅員遼闊，應在海線規劃一座樹葬園區，照顧海線居民的需求。民政局表示，將努力籌措財源，於明年上半年啟動海線地區樹葬動工。