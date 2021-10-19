網紅「FBI帥哥」鄧佳華丟了日月光工作後，求職四處碰壁，還好直播主連千毅伸出援手，讓他加入團隊當直播小幫手，近來薪資入袋後，他也大方公開戶頭存款，居然比原本還要翻漲千倍，讓網友看了驚呼不已。

鄧佳華被直播主連千毅網羅後，先是擔任活體蝦場助手，但礙於怕蝦「無法勝任這份工作」，做了2天就宣布離職，沒想到連千毅不放棄再次釋出善意，讓他改當「直播小幫手」，不僅增加曝光機會，還製造岀許多話題，至今工作滿一個月的他，在instagram秀出薪資，透露原本只剩下27元，剛好薪資入帳3萬元，目前戶頭金額為30027元，比原本還要翻漲千倍。

對此，網友紛紛回應：「你看這就是你努力的成果，整天搞些有的沒的，機會是不會有第二次了」、「比我還有錢了…你的總資產一夜之間翻了一千多倍」、「他好厲害，比我還有錢」、「很棒喔，記得薪資一半給媽媽」，但也有網友提出質疑：「獎金可以公開嗎?不會有保密協議」，對此，鄧佳華則是未做出任何回應。

YouTuber小玉涉嫌利用AI技術，將名人的臉換到謎片主角身上出售牟利，遭警方逮捕，鄧佳華回應此事：「還好我比小玉好多了，沒有淪落到被警方上銬。一定要好好地改變，尊重所有的女生」，不過對比過往被網紅星諠和郭鬼鬼告性騷擾，甚至還公開要求跟G奶女模Yumi.k來個「安全之吻」，被網友嘲諷根本在打臉自己。