新北環保局清潔隊員曾瑞明屢破重大污染案件，包括全國最大知名鴨血廠違法排放廢水、知名電玩大亨焚燒廢棄物、及五股非法煉鋁工廠空污等，獲環保署頒發「全國特優清潔隊員」。曾說，這些難得辦案經驗，讓他學習了很多，未來也會繼續為新北市的環境乾淨而努力。

新北市環保局長程大維表示，當初在市長侯友宜命令下成立「環境稽查重案組」，在局內廣發英雄帖，尋找有經驗且充滿熱忱的隊員或稽查員共同加入，曾瑞明即是獲多位主管肯定及推薦的首選之才。

程大維說，曾員在重案組服務的這兩年，擔任車組長職務，屢屢破獲各大小案件，帶領同仁打擊多起非法棄置土方國土破壞案件，並偵破青春嶺多間造成排放空氣污染物非法工廠等，努力及付出有目共睹。

環保局表示，曾瑞明隊員1992年進入清潔隊服務，先後擔任環境稽查員、班長及重案組稽查車組長等職務；曾瑞明表示，在新北市服務將近30年頭，能獲得該獎項感到很榮幸，也謙虛提到此份榮耀應該歸功於環保局全體同仁一起努力的成果。

曾瑞明說，他在2019年調派至新北環境稽查重案組服務，印象最深刻就是成立之初負責五股夏綠地環境整頓工作，經長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像及縮時攝影等科學工具，破獲非法煉鋁工廠。

另外他也與同仁合作破獲北台灣重大棄置酸鹼廢液案件，曾員說，該案件經過與保七長時間跟監合作，掌握業者犯罪行為，並經檢察官指揮偵辦，在業者準備再次違法棄置時，持搜索票衝進場逮捕現行犯，這些難得的辦案經驗，讓他學習了很多，未來也會繼續為新北市的環境乾淨而努力。