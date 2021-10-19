財政部台北國稅局表示，由於國內疫情趨於穩定且疫苗覆蓋率提高，各項運動賽事也開始恢復舉辦，財政部2021年度統一發票盃路跑活動將在11月14日於台北市大佳河濱公園（休閒組）及凱達格蘭大道（半馬組及挑戰組）舉行，報名期間為10月19日至10月25日。

為鼓勵民眾從事戶外運動，財政部自2010年起定期舉辦財政部統一發票盃路跑活動，2021年已邁入第12年。

民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）3張，即可免費報名參加4公里休閒組，另21公里半馬組及9公里挑戰組須酌收報名費，各組完跑後還可兌換精美完跑禮，現場另有抽獎及宣導活動，額有限，請多利用網路報名。

台北國稅局指出，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去11年共舉辦52場，吸引近59萬人參加、募集超過1千多萬張發票，全數捐助社福團體，合計發票中獎金額超過千萬元，款項全數挹助社福團體。

財政部表示特別感謝第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控、台灣中小企銀及台北市政府的全力支持，為宣傳今年的路跑活動，10月19日舉辦統一發票盃路跑活動記者會，由財政部次長李慶華率領第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控、台灣中小企銀等代表，一起進行「財政向前跑 台灣最美好」起跑儀式。