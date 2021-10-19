國內最大統包工程承攬商中鼎(9933)19日指出，集團旗下萬鼎，已得標「台泥DAKA再生資源利用中心」建築工程。中鼎指出，此建案為全台首例利用水泥窯平均1300度高溫協同處理廢棄物，全部完工後，除可有效解決花蓮垃圾問題，更將化身科技廠館，成為結合廢棄物資源循環、環境教育、觀光與文化功能的指標示範場域，促進地方共存共榮。

台泥DAKA再生資源利用中心，預計兩年內完工，工程費用約30-40億。

目前花蓮縣33萬人口，每日產生120~150噸垃圾，受到疫情影響外送量大增，資源回收量又比去年同期增加1.67公噸。花蓮縣境內沒有垃圾焚化爐，垃圾需要運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。

中鼎指出，「台泥DAKA再生資源利用中心」位於台泥花蓮和平廠，是台泥以獨創跨產業資源利用、零廢棄物、低碳循環經濟示範基地，亦為亞洲首座「港電廠三合一」循環經濟園區；此再生資源利用中心案，為台泥在該園區打造「開放生態循環工廠」的計畫項目之一，萬鼎工作範圍包括：主建築的土建、鋼結構、帷幕、電機工程等項目。