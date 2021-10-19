台中市議員李中19日抨擊用電大戶台積電表面上買綠電，但實際上絕大多數用的卻是台中火力發電廠的煤電，台積電用的電越多汙染就越嚴重。在中央種種措施讓台中成為空氣重汙染地情境下；他要求環保局儘速提出減碳具體策略與計畫，不要讓台中市民繼續被被溫室氣體與空氣污染物雙重夾擊。

李中表示，WHO日前將空汙標準調整得更嚴格，面對溫室氣體所造成的極端氣候，歐盟、韓國、日本分別啟動碳邊境調整機制與綠色新政計畫，透過碳稅來達到碳中和與淨零碳排的目標，經濟部最近終於感受到壓力，準備開始討論碳峰值的議題。

李中指出，依據台電即時發電資訊，台中的用電量遠低於北部與南部，但發電量始終居高不下，經濟部與中火卻總是說台中市用電量比發電量高，這是睜眼說瞎話。現階段燃煤機組都可以運作，之後又要塞兩部燃氣機組來台中，台中的溫室氣體總量到時候節節高昇，勢必增加空汙與極端氣候的威脅。

李中說，當初台積電在台中設廠的前提，是要把當初砍伐的樹重新種回來，但從市長的施政報告資料來看，台積電種的卻是小樹栽，這和大樹可以吸收的懸浮粒子量差距太大，他要求市政府重新思考，不要再用棵做單位，要以吸附量為準。

另外，台積電準備在大肚設3奈米廠，預估一年需要75萬千瓦的用電量，燃煤機組一部的發電量是55萬千瓦，換句話說，將近一部半的燃煤機組發電量都是供給台積電，雖然台積電帳面上跟台電買了外地的綠電，但實際上用的都是中火本地的煤電，這造成台積電用的電越多，我們台中的污染就越嚴重。

李中強調，市長既然已經宣誓要減碳，2030年要回到2005年的排放量，究竟這個數值是多少，環保局應該要明確地提出計畫與目標數字，讓企業與民眾清楚知道每年應該要減碳多少，透過實際行動方案，留給孩子藍色天空，不要讓孩子成為氣候難民。