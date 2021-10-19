集集鎮長陳紀衡（右四），獲選全國10大傑出青年。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

已宣布參選南投縣長的民進黨籍集集鎮長陳紀衡，獲國際青年商會中華民國總會，評選為第59屆10大傑出青年，成為南投縣首位獲此殊榮的行政首長；陳紀衡表示，希望更多素人投身公共事務，為民主奉獻、為社會付出更多力量。

陳紀衡表示，他以素人參政，希望成為有志投身公共事務素人的燈塔，而他參選南投縣長，要為南投縣帶來創新，並強調對交通安全的重視與決心，希望喚醒更多人加入友善新南投的行列，為家鄉打拚。

國際青年商會中華民國總會，認為陳紀衡當選時為全國最年輕的鎮長，營造小鎮風情、且將公所債務歸零，是優秀的經營者，因此獲評審青睞，在公共行政類脫穎而出。

陳紀衡表示，他以集集鎮長的身分當選傑出青年，不只是個人的里程碑，也是台灣最「堅韌」的集集小鎮，與集集人的榮耀，獲獎是肯定，更是督促，提醒他時時刻刻不忘自己的初衷與責任。

陳紀衡在2014年，以「集集森呼吸，家鄉更年輕」口號，登記參選第17屆集集鎮長，歷經3個月的選戰，在不被看好的局勢下，當選集集鎮長；他為了增進在公共行政領域的學術涵養，2017年攻讀國立中興大學國家政策與公共事務研究所，2020年完成論文口試，取得法政碩士學位。

陳紀衡結合大學與工程師時期的理工背景，研究所時期的社會科學研究方法、NGO的理想性與鎮長任內的實務經驗，持續推動以科學取代民粹、以公義化解鄉愿、以對話代替對抗，也展現素人從政的無限可能。