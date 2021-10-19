2018年選秀會成員今年適逢結束菜鳥球季與球團續約的大好時機，沒想到喊得出名號的球員幾乎都是賺得盆滿缽滿，如今以東契奇、崔楊、波特等人為首的2018選秀會成員總計價值已超過11.4億美元，這還不算狀元郎艾頓沒能與太陽完成續約，但已創下了NBA新紀錄了！

原本大家都說NBA選秀會到底是哪一年代最強盛，過去有人認為是喬丹那個時代，但隨後被詹姆斯、韋德與安森尼坐鎮的2003年超越，然而當前卻以2018年的軍容最強盛，頗有超感喬丹與詹姆斯當年的威風。

目前2018年選秀成員完成續約的有獨行俠探花東契奇5年2.07億美元居首，老鷹崔楊(5號選秀)、金塊波特(14號選秀)與雷霆亞歷山大(11號選秀)各以5年1.725億美元緊追在後，灰熊今天以4年1.05億美元與傑倫傑克生(21號選秀)續約，5人成為新生代億元郎。

太陽用4年9000萬留下布瑞吉斯(10號選秀)，塞爾提克4年8000萬美元續約羅伯特威廉斯、老鷹凱文赫爾特4年6500萬美元、魔術卡特威廉斯4年5000萬美元、太陽沙梅特4年4300萬美元、公鹿葛雷森艾倫2年2000萬美元。

這11位球員分別與球團完成續約動作，太陽中鋒艾倫希望能獲得5年頂級合約，可惜太陽只願給4年長約，雙方因而破局，否則2018年選秀成員續約總金額可能會超越13億美元，實在太恐怖了。