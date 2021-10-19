達運(6120)今天舉行線上法說會，該公司營運策略除了聚焦精密元件及製造服務外，希望在高精密模具及新光學元件上打出第三隻腳。董事長蔡國新表示，達運一年多來受疫情影響，營收也逐步成長，去年到今年上半年，甚至第3季營收，業務面逐步改善。對於第4季表現，還要看市場狀況，希望不受需求下降影響，同時積極調整產品組合，提升毛利率；2022年仍看終端市場需求反映。

達運去年因疫情衝擊，全年營收142.9億元，持續創下近年來新低，但今年前3季營收呈現逐季成長，累計營收148.74億元，年增52％，也超越去年全年營收。

上半年部分，第2季營收47.9億元，季增3％，毛利率-0.8％，毛利率持續改善，本業損失3.43億元，稅後虧損2.39億元，每股虧損0.36元。累計上半年營收94.27億元，年增57％，毛利率-1.8％，稅後虧損5.86億元，每股虧損0.88元，比去年同期有所改善，上半年資本支出2.75億元。

達運大陸有蘇州、吳江、廈門廠，今年6/29蘇州廠產品業務調整將進行處分，預計第4季所有過戶跟後續處理程序會完成，所造成的損益也將反映在第4季財報上，未來大陸會以吳江跟廈門廠為主。

達運營運策略鎖定「精密元件＋製造服務」，鎖定顯示器、關鍵零組件、高價值系統整合方案，以及超精密加工四大主軸；顯示器發展超薄直下式背光技術、Mini LED分區控制背光，以及超窄邊鐵塑合一技術；關鍵零組件挾著模內裝飾模具成型 (In-Mold-Decoration)技術，以高亮度、防窺、曲面等導光板為主。

精密元件事業(FMM)部分，目前營收占比仍低，主要以4.5代線、5.5代線及6代線為主。去年FMM占整體營收2％，今年上半年也僅1％，公司指出，由於客戶主要是台灣跟大陸廠商，產品別以穿戴式手環、手錶及手機為主，因為貿易戰及疫情客戶新案推出不順利，FMM出貨也受到影響，也因此，過去一年聚焦在新FMM技術開發及製程良率提升，目前生產良率大幅進步。未來規畫尺寸放大，已經朝大幅寬的技術開發，鎖定NB及平板市場。