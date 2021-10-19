大陸外交部發言人汪文斌今天（19日）主持例行記者會。有記者提問，美國防部長奧斯汀日前表示，中國開發先進軍事能力和武器系統，只會加劇地區緊張局勢。美裁軍大使也稱，中俄正積極推進極音速技術運用和軍事化，這將加劇軍備競賽。中方對此有何評論？

汪文斌表示，中方堅決反對美方不斷渲染中國威脅論，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國堅定奉行防禦性的國防政策，堅持自衛防禦的核戰略，始終將核力量維護在國家安全需要的最低水平，不會與任何國家進行核軍備競賽。中國發展必要軍事能力完全是為了維護自身正當的國家安全利益。中國力量的增長是世界和平力量的增長，任何國家只要無意威脅和損害中國的主權安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅。

汪文斌指出，美國不僅擁有世界上最龐大、最先進的核武庫，而且還要投入上萬億美元升級三位一體核力量。美方鼓吹中國威脅論，不過是為自身擴充軍力、謀求絕對安全優勢尋找藉口。

汪文斌說，眾所周知，美國退出《反導條約》、《中導條約》，持續推進部署全球反導系統，長期獨家阻攔《禁止生物武器公約》核查議定書談判，抵制外空軍控談判進程，向無核武器國家轉讓核潛艇，加劇核擴散風險。美國作為唯一超級大國，近年來，抱守冷戰思維，全方位強化軍力建設，不斷深化軍事同盟，拉幫結派，打造軍事小集團，嚴重破壞地區和平與安全，破壞全球戰略穩定。

汪文斌強調，美方聲稱中國加劇軍備競賽，這純屬倒打一耙、轉移視線。美方應當停止炒作中國威脅論，停止拿中國說事，拿出負責任的態度，體現大國應有的作用，與國際社會一道，維護國際戰略平衡與穩定，實現各國共同安全。