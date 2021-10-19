台北市議會19日排定教育部門質詢，台北市議員簡舒培踢爆，台北市立大學衛生福利學系系主任陳永仁屆齡退休，卻違反規定自提延任，簡直球員兼裁判，甚至在上班時大搞黨務，期間毫無學術產出，她要求北市教育局立即清查，別讓校園藏汙納垢。

對此北市大代理校長邱英浩強調，陳永仁延任案皆有經過三級三審通過，同時也符合教育部65歲以上延長服務辦法，每年也會進行三級三審通過。他透露，陳原想退休，但因衛福系屬新興學系，系務仍不穩定，正努力補足教師員額，才勸說陳留下來繼續整頓教務。

簡舒培接獲台大教授張慶國的陳情指出，內容提及陳永仁無心系務、毫無學術產出，還在系務會議中提出自己的延任案「自己申請自己通過」，就連系主任選舉也採突襲式，沒政見也無視民主程序，將系主任一職視為囊中物，還將系上原有的2位專案老師趕走，改聘好友剛畢業的博士生。

另外，陳永仁曾在郝龍斌擔任台北市長期間，出任副市長、市府祕書長等職務，也曾擔任中國國民黨台北市黨部主委。陳情人指出，他在上班時間大搞黨務，不斷打電話拜託挺特定政治人物。

簡舒培批評，屆齡退休的教授一年僅能延任一次，但陳卻能夠擔任3年1任的系主任，是北市大各學系中「唯一」延任的系主任，這樣不合理，且規定明明指出，各系所基於教學需要，可在徵得當事人服務意願後，提給各級教師評審會審議通過才能准予延長服務，當事人不得自行要求延長服務，但陳永仁自己就代表衛福系，卻提自己的延任案送審。

教育局綜合企畫科長李素禎澄清，延任的規定是通過系務會議後，會經過院的教評會，還會經過學校的教評會，屬於三審制，但簡質疑，陳首次延任只通過系、院會議，二次延任還只通過教評會，哪有三審，「難道台北市立大學已經變成國民黨退休政務官的休息地嗎？」

教育局長曾燦金說，他對學術自由充分尊重，但校園行政應維持中立，會組專案小組查核延任事宜是否有符合程序正義。