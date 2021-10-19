5G世代的科技挹注「眼球經濟」更顯蓬勃。富邦媒（8454）19日公布「第三季直播熱銷榜」，生活用品、美妝保養、食品三大類別最具人氣，熱銷冠軍「巴黎萊雅」玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，單檔直播節目即熱銷破千瓶。第二名ARIEL洗衣膠囊亦在單檔直播中狂賣逾3萬顆，直播銷售力道強勁。

momo超夯節目「Monday不Blue」10月特別鎖定週年慶熱購潮，推出精品主題，10月25日早上10點專人線上帶逛Top10人氣精品。另一檔節目「你要做什MO」直擊家庭主婦（10月20日19：00）、山藥達人（10月27日19：00）的一日生活及必備好物。

富邦媒於2019年正式推出「全天候直播節目」，培養大批固定收看的觀眾，現今momo週間每日提供逾12小時直播節目，以優質的直播內容填滿消費者的零碎時間，締造連續單月累積觀看人次上千萬佳績。

momo觀察第三季直播熱銷榜，消費者觀看直播選購生活用品、美妝保養、食品三類商品重視實際體驗感，momo挾以購物節目製作的專業經驗，透過畫面及直播主靈活的商品展演、實測大幅提升有感度，有效觸動消費者下單。

像是人氣冠軍巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，在直播主商品質地實測、使用心得分享下，繳出單檔節目即熱銷破千瓶佳績，第二名為熱銷常勝軍「ARIEL」洗衣膠囊，直播中momo精準掌握消費者在意的長效益菌、使用便利等賣點，掀起下單熱潮，第三名momo獨家增量版倍潔雅花漾柔感抽取式衛生紙，momo則透過數包衛生紙推疊呈現「增量」畫面感，視覺輔助加上優惠價格吸引眾多消費者買單。

第四名「舒潔」柔韌潔淨抽取衛生紙添加茶樹萃取，momo以溶解實驗呈現商品可速溶達到垃圾減量的優點，備受消費者青睞與搶購。第五名「蘭諾」衣物芳香豆，momo則聚焦衣物洗後持香12週特點。而第六名至第十名依序為好自在液體衛生棉、李施德霖防蛀護齦漱口水、五月花新柔韌抽取式衛生紙、寶迪單柄不沾深炒鍋、亞尼克生乳捲。

2021年momo直播節目升級腳步不停歇，積極創造嶄新節目內容，像是今年火紅的主題式節目「Monday不Blue」以及「你要做什MO」，除了於攝影棚展演，同時創造情境式購物體驗，從帶領消費者走向戶外實測商品、直擊各行業專家必備好物推薦等皆為規劃內容，猶如親臨現場般深受消費者喜愛。

momo也依據時節性與時下熱門話題，特別企劃節目主題，像是「Monday不Blue」搭上10月周年慶熱潮，主打精品主題，10月25（一）早上10點讓消費在家看直播就能享有專人帶逛的VIP待遇；每周三19：00的節目「你要做什MO」10月直擊各領域專家的一日生活及必備好物。