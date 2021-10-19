腦中風不是傳染病，但在山東單縣，卻出現整個村幾乎都得病。近日大陸媒體報導，收到民眾反映在山東菏澤單縣萊河鎮崔口村，大多數村民名下的城鄉居民醫保帳戶，近5年莫名出現多次腦中風的醫保結算記錄。調查後發現，有孩子剛5歲就有腦中風的醫保記錄；也有老人去世後仍有48次醫保消費；甚至有村民常年在外打工，但名下醫保帳戶也出現腦中風的結算記錄。

據每日經濟新聞報導，經向村民查詢發現，大多數都是在崔口村衛生室報銷結算，涉及村民達2000多人。相關部門初步排查，起碼有3萬7000多條醫保結算記錄有問題，甚至類似情況在其他村莊也不同程度存在。

村民陳士勇說，事發後質問崔口村衛生室負責人朱愛菊，對方解釋是醫保系統出錯，還帶著禮物希望他不要聲張。村衛生室的上級單位萊河鎮衛生院的官員也多次找到陳士勇表示希望私了。

此事爆發後，單縣縣委、縣政府成立多部門聯合調查組，初步調查對當事人做出「暫扣鄉村醫生執業證書」決定，責成鄉鎮衛生院暫停萊河鎮有關村衛生室醫保的報銷資格；對造成錯誤資訊的相關機構和人員，進一步依法做出處理。

對此，中國社科院健康業發展研究中心副主任陳秋霖分析，僅靠村醫個人是無法操作這麼大範圍、這麼重的疾病騙保。之後調查關鍵在於，大量問題醫保結算記錄的背後，被套出的藥和錢究竟流向了何方？