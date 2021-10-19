每個星座都有各自喜歡的類型，某些特質就是特別能打中一些星座的喜好。《星座看看》整理出12星座攻陷秘笈，要如何做，或是該具備何種特質才能走進他們的心？一起來看看。

牡羊座

牡羊座是一個很坦蕩、很直接的星座，你想跟他交心，就做你自己、講你自己的心情和事情就夠了，你說了自己的心思，牡羊也會跟你講他的心情，這一來二去的，也就慢慢地熟悉起來了。

金牛座

和金牛座交心，首先你要備好足夠的耐心，他可不會因為你的三言兩語就痛痛快快地敞開自己的心扉，他需要確認你是一個不會傷害他的人，確認你是一個能讓他有安全感的人，這樣他才會跟你講講心裡話。

雙子座

雙子座是一個戒備心很強的星座，想要跟他真正地打開心扉、走進彼此，需要很長一段時間的相處，在這一段時間內，你只要保持真誠、保持熱情就夠了，雙子能發現你對他的好的。

巨蟹座

和巨蟹座交心，首先你要拋出自己的問題，尋求他的幫助，巨蟹多數情況下是不會拒絕的，隨著你們聊得越來越多、了解得越來越多，巨蟹也就會打開心扉跟你說自己的事情了。

獅子座

和獅子座交心，首先你要放低姿態，不能用一種高高在上的樣子去跟獅子交朋友，那樣會讓他感覺到地位受了威脅，反而激起他的戰鬥慾望，想要和獅子交心就好好做你自己，說點實實在在的話，足矣。

處女座

和處女座交心不能太心急，你要先讓他放下戒備，他才能夠慢慢地敞開心扉，處女座和人交往最看重的一點就是真誠了，只要你能夠保持自己的這份真誠，並且加上點耐心，你就能夠打開他的心扉。

天秤座

天秤座敞開心扉的方式是從八卦開始的，不要上來就直接坦白想跟他交心的意圖，要通過生活中的瑣事跟他拉近距離、拉近關係，當你們能夠聊得無話不說了，天秤也就會敞開心扉了。

天蠍座

天蠍座是一個保護意識非常強的星座，想跟他交心，你要讓他放下對你的防備心，讓他充分地感受到你的溫暖，讓他明白你無論如何都不會傷害他，如果前期你沒有做好鋪墊，那天蠍死活都不會跟你往下邁近一步的。

射手座

想和射手交心一定得對脾氣，如果你們聊不來，射手可能都不會給你再見面的機會，面對他首先別裝，也別矯情做作，最好找點共同話題，讓他對你感興趣，只有吊起了射手的胃口，他才會願意跟你往下接觸。

摩羯座

摩羯是一個懶得交心、不喜歡交心的星座，哪有那麼多靈魂伴侶、哪有那麼多一拍即合的人，所以他不會刻意追求能有個聊得來的人在身邊，如果你真的希望走進摩羯的生活，那就變得強大一點，盡可能地給足他幫助，這樣他才會願意多跟你接觸一點。

水瓶座

水瓶座是一個比較自我的星座，他們在生活中是完全不受任何人束縛的，如果你讓他感覺不到壓力，並且跟你相處的時候感覺到輕鬆愉悅，那麼他就會願意多跟你接觸，至於怎麼讓他感覺到輕鬆愉悅，那就是別太管他的私事，別總打聽他的隱私，僅僅講講你們兩個的交集。

雙魚座

雙魚座很容易同情別人，跟他交心得用點小技巧、小心思，先扮扮可憐，找他尋求幫助，讓他安慰安慰你，這樣他就會快速地跟你走近，交心也就會自然而然地發生了。