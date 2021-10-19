描述一群名流為搶佔林布蘭畫作而神魂顛倒的紀錄電影《是誰得手林布蘭？》（My Rembrandt），近來在歐洲、日本狂掀話題。該片深刻描繪現代人如何對這位撼動藝術界的光影大師瘋狂著迷，即便是在林布蘭過世350年後的今天，貴族亟欲珍藏他，專家瘋狂研究他，收藏家也愛搜羅他，商人更藉他來搶占商機，「他」甚至造成博物館之間的較勁，還一度引發荷蘭、法國的外交大戰。片中出人意外的劇情發展，尤其荷蘭國家博物館槓上巴黎羅浮宮，引爆出驚天動地的搶畫風暴，讓人拍案叫絕！電影除榮獲荷蘭電影獎最佳紀錄電影提名，更獲衛報讚賞是一場「超高風險的詭計」。這部妙趣橫生的電影《是誰得手林布蘭？》，將於11月5日全台上映。

《是誰得手林布蘭？》以「藝品商哄價林布蘭」、「博物館搶進林布蘭」兩條線性故事交織而成，順勢帶出王公貴族、富商巨賈為林布蘭畫作痴狂的趣事，劇情發展令人嘆為觀止。故事描述：荷蘭天才交易商楊席克斯（Jan Six），意外發現兩幅全新的林布蘭真跡。這個驚人發現，或許讓他一躍搖身「林布蘭權威」，或許讓他一跌而深陷危機…。於此同時，法國公爵羅斯柴爾德（Eric de Rothschild）決定將傳家寶《蘇爾門與卡彼特》一對林布蘭肖像畫，以1.6億歐元天價（約為56億台幣）付諸拍賣，荷蘭國家博物館趁勢發起「讓林布蘭回娘家」募款，卻遭法國羅浮宮出手攔阻林布蘭返鄉之路，兩大博物館火爆較勁端上檯面，一場外交衝突即將引爆。

荷蘭導演歐克荷根蒂克（Oeke Hoogendijk）在拍攝電影《是誰得手林布蘭？》時，受到林布蘭的啟發，除讓觀眾看見真實，並對拍攝對象充滿愛與憐憫，不帶任何評價。如同林布蘭從不奉承作畫對象，畫作卻能越過表象，將人物的真實靈魂給呈現出來。該片更引領觀眾進入難得一見的歐洲貴族私人莊園，藉由這些行事低調的王公貴族們所收藏的《掌旗者》、《閱讀中的老婦》、《提圖斯在他的書桌上》、《穿僧侶服的提圖斯》、《書房中的智慧女神米娜瓦》以及《蘇爾門、卡彼特婚禮肖像畫》等價值連城的林布蘭畫作，一探藝術、金錢、權力與人性的較勁，以及林布蘭畫作難以捉摸的神秘價值。