全國運動會自由車公路賽將於10月20日9時在白沙灣舉行，將有國內自由車好手參賽比賽，沿台2線北部濱海公路至三芝北極山北星真武殿，橫跨三芝、石門、金山、萬里等4個行政區，新北市交通大隊將實施交通管制，若用路人行經相關路段，減速慢行。

全國運動會自由車公路賽將於10月20日9時在白沙灣舉行，警方將實施交通管制。（新北交大提供）

競賽路線如下：

一、男子組（76人，預計9時出發）：白沙灣遊客中心（起點）右轉→沿台2線經淺水灣海濱公園（7.2km）→左轉101縣道北新路往水源國小（10.6km）→左轉中興街二段→7-11金芝店右轉台2線濱海公路（12.6km）→過萬里隧道（46km）右轉玉田路→台2線續行洪家肉粽迴轉（22km）→中角灣迴轉（39km）→左轉老梅路（25.1km）→右轉北15鄉道→北極山北星真武殿（終點10.2km），共計138公里。

二、女子組（32人，預計9時10分出發）：白沙灣遊客中心（起點）右轉→沿台2線經淺水灣海濱公園（7.2km）→左轉101縣道北新路往水源國小（10.6km）→左轉中興街二段→7-11金芝店右轉台2線濱海公路（12.6km）→過萬里隧道（46km）右轉玉田路→台2線續行至老梅路左轉（25.1km）→右轉北15鄉道→北極山北星真武殿（終點10.2km），共計109公里。

新北警提醒，競賽車隊自預警車至殿後車長度預估3至4公里，全程將於8時30分至13時實施階段性交通管制（車隊經過前30分鐘），籲請用路人配合事項如下：1.行駛在車隊前方車輛，請依警方鳴笛指示加速往前行駛或暫停路旁等待車隊通過。2.競賽車隊即將通過，請依警察及工作人員指示暫停路旁等待車隊通過。3.行駛在車隊後方車輛，不得超越殿後警車，並配合以時速30至40公里尾隨車隊行駛。4.請勿於無分隔島路段跨越雙黃線超越車隊，以避免發生交通事故造成危險。

另101縣道（北新庄地區）為下坡路段，競賽車速可達80公里以上，為維護選手及用路人安全，該路段將提早自9時開始管制並延長管制時間，建議民眾儘量避開上述管制時段，如行經該路段，請減速慢行，並遵循員警及大會工作人員指揮，共維交通安全。