2018年10月21日台鐵普悠瑪列車意外，宜蘭地方法院18日一審宣判，司機尤振仲遭判4年6個月，台鐵2主管則無罪，判決結果出爐後引發外界不滿。中廣董事長趙少康指出，當時總統蔡英文曾說，一定會追究到底，但經歷了太魯閣號意外與城中城大火後，卻仍是昨天公祭，今天忘記，蔡英文的追究到底也「只到基層」。趙少康還整理了之前的幾次重大意外，質疑民進黨是如何「究責到底」？

趙少康今天(19日)在臉書上表示，蔡英文的追究到底「只到基層」，2018年普悠瑪列車翻覆，蔡英文曾當面承諾罹難者家屬「這件事情我們一定會究責到底，現在在加速改善整個系統」。不過，一審宣判後，無人負起政治責任，遭普悠瑪事故自救會會長重批「這個判決顯見台鐵依舊沒改善！」

趙少康指出，普悠瑪悲劇發生才3年，台鐵又遭遇太魯閣號重大事故，國民黨踢爆蘇貞昌根本沒有依普悠瑪事件檢討報告建議，成立跨部會改革小組，前交通部長林佳龍則在拖延多時後被「歡送下台」。趙少康直言，昨日公祭、今日忘記，蔡英文只有廉價的道歉與改革承諾，卻沒有採取具體行動，難保類似事故或高雄城中城大火悲劇不會再重演。

趙少康更說，文青式空話說太多，「究責到底」也只「追究到基層」，已經失去人民對政府改革的信任。同時他也請自己的小編們整理了民進黨執政下讓基層背鍋的重大公安及弊端，從高雄氣爆案、私菸案、南方澳斷橋事件、513大停電、普悠瑪號出軌事件，看看民進黨究竟如何規避政治責任，又是如何「究責到底」？