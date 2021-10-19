friDay影音繼《派遣女醫X》第七季、《SUPER RICH 超級有錢》之後，秋季檔再一強檔獨播由性格派男星綾野剛主演的《AVALANCHE 雪崩》，電影式拍攝手法以及神秘的劇情激發觀眾好奇心，首集收視率開出10.3％漂亮數字，綾野剛表示自己全力以赴，甚至連現場工作人員都稱他是開啟「不死鳥模式」。

《AVALANCHE 雪崩》自公佈起劇情保密到家，主演的綾野剛在記者會上提到所有人在拍攝現場都充滿幹勁，每一幕都是經過淬煉而精心打造，還強調「因為一直都在拍攝，所以自己覺得相當開心，現場工作人員甚至還說我完全進入『不死鳥模式』」，形容他如同不老不死的火鳥一樣充滿活力，而同劇的福士蒼汰除了大讚他「不死鳥模式」之外，還爆料「其實他喜歡軟軟又脆脆的餅乾」，讓綾野剛不好意思地笑說：「對啦，我是真的喜歡啊」，意外的話題展現出劇中硬漢之外的另一面。

演員陣容之強大的《AVALANCHE 雪崩》也爆出意外的巧合，從男主角綾野剛開始，福士蒼汰、千葉雄大、高橋瑪莉潤到首集出現的板尾創路、磯村勇斗等演員，都曾在假面騎士、戰隊系列等日本特攝片演出，昨晚在日本播出同時也成為網友熱門話題，更衝上推特關鍵字熱搜第一；而《AVALANCHE 雪崩》導演則找來2019年獲得多項日本電影獎座的《新聞記者》導演藤井道人操刀，這是他與綾野剛繼《家族極道物語》後再度合作，其運鏡以及剪輯手法透過畫面所表現出的電影規格在首集展露無遺。

全劇故事以《AVALANCHE 雪崩》這個充滿謎團的神秘組織為主軸，以獨特的手法對抗政治、企業等強大勢力，抽絲剝繭發掘惡行並加以處置，除了畫面魄力完全是電影等級，動作戲更絲毫不馬虎，每集都有不同神秘嘉賓參與，而日本播出同時也透過網路直播，讓觀眾以不同角度「見證」揭發罪行的瞬間，成為日劇史上的全新嘗試。該劇於friDay影音每週二上架。