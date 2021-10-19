中國成功發射神舟十三號載人飛船的同時，神舟十四號飛船已進入應急發射狀態，若神舟十三號遇到緊急情況，神舟十四號最快可在8.5天趕往太空展開救援。

綜合新加坡《聯合早報》、陸媒《新華社》和《科技日報》報導，神舟飛船為多船批次投產，兩船同時出廠，同時在發射場完成總裝、測試等工作。神舟十四號作為地面待命救援飛船，完成推進劑加注前準備，在廠房就位，隨時可啟動後續發射工作程序。

一旦在軌發生需要救援的情況，在火箭配合下隨時可啟動救援程序，短時間內即可發射入軌，將太空員接回地面。

《環球時報》形容，曾經多次在好萊塢科幻片中出現的太空應急救援能力，在中國太空站時代已經成為現實。

報導指出，在此前的神舟十二號和此次的神舟十三號載人飛行任務中，無論是長二F運載火箭，還是神舟載人太空船均採用「滾動待命」策略。如果遭遇需要開展應急救援的情況，無論是「箭」還是「船」都具備快速發射的能力。

應急救援是世界各國開展載人航天探索的必備能力。太空站需要在軌運行較長時間，且尺寸較其他航天器更大，功能和系統更複雜，在軌機動以及承擔的外空間任務更多。

在多重因素的疊加下，空間站所面臨的潛在危險也就比其他的航天器要多。太空人在太空站長時間駐留，工作繁重、環境狹小，在這種特殊環境下，空間站上的危險設備、物質以及不慎操作，都有可能對生命安全帶來威脅。例如國際太空站上就長時間停靠著兩艘「聯盟號」太空船，以滿足6名太空人緊急撤離的需要。

報導說，最令人欣慰的情況便是太空站一切順利，「值班火箭一直安安靜靜地在技術陣地等待著，直到轉入下次任務正常發射流程」。