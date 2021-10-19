台灣之星強攻智慧城市業務，今日宣布再迎來全新合作夥伴，攜手近年積極佈局智慧城市、現為全球安全監控解決方案領導品牌的「利凌企業」，以獨家研發AI Aida演算法、智慧邏輯功能，搭配全系列監控設備，提供智慧城市所需的多元整合服務。

「利凌企業」近年持續發展多項智慧城市AI創新應用，包含：AI影像智慧交通管理、AI智慧科技執法、AI智慧停車等智慧影像分析技術等，這些AI影像解決方案皆須透過快速穩定的傳輸技術才能即時將4K超高影像畫質帶到伺服器或雲端，台灣之星秉持在5G企業合作「3E模式」ㄧEngage接軌、Empower賦能與Earn商轉的優勢及價值，以快速穩定的5G連網服務結合「利凌企業」獨家研發的AI演算法及應用，持續為智慧城市發展提供全方位的解決方案，加速實現台灣城市智慧化的目標。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，城市伴隨著經濟與科技發展歷經多次變革，目前全球城市化加速和人口持續增長已對地球資源造成極大壓力。從早期的傳統城市、資訊城市發展到現在即將邁入智慧城市，當城市服務可以透過聯網成為一個彼此串聯的巨大系統，將有助於提高整個城市的運作效率，最終提升政府效能，也改善民眾生活品質，因此，『永續智慧城市』成為了全球共同的重點發展項目。

截至今年9月底，台灣之星智慧城市領域總申辦量顯著提升、相較去年同期整體營收年增108％，隨著5G行動通訊科技逐漸發展成熟，整體物聯網申辦量與去年同期相比成長超過4成；此次與利凌企業的合作，相信也將成為深耕智慧城市領域的一大助力，並朝向今年底企業客戶營收占比達10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

利凌企業資訊長胡志剛表示，隨著5G時代來臨，打造的多項創新AI智慧應用解決方案，未來再加上台灣之星快速穩定的5G連網服務，相信一定會成為城市智慧化的重要引擎，成為台灣推動智慧城市發展的驅動力。