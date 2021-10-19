近兩年台灣股市彷彿坐上雲霄飛車，跌破9000點又一路飆上「萬八」，開啟一波全民投資熱潮，但今年第3季以來，操作難度變高，如何守住資產，磊山保經建議，國際情勢波動投資人觀望，應以「穩健為上」，相對保守投資人，新台幣兌美元匯率仍屬相對強勢，美元保單反而有機會藉此進場。

磊山保經業務總監葉俊暉分析，疫情衝擊經濟，各國政府紛紛端出刺激政策救市，導致股市在這波熱錢下創歷史新高，不過近期國際經濟情勢變化大，造成股市出現波動，而美國聯準會（Fed）也因為通膨因素可能提前升息的腳步，因此近幾個月，市場都會因為一些風吹草動而有不小的震盪。

葉俊暉認為，台灣股市屬於淺碟市場，受世界各國的影響不小，以自己近期接觸或服務的專業投資人來說，不少已經縮小持股部位，暫時呈現觀望，民眾若有獲利可以先入袋為安，配置上則由風險性資產轉往相對保守的金融工具。

葉俊暉指出，相對保守的配置不外乎儲蓄定存，若想追求多一些投資效益，可配置穩健型的基金或債券型基金，或搭配近期相當熱絡的投資型保單，參與市場投資收益，但必須留意該類型保單由保戶自負盈虧，配置上要評估自身的風險屬性。

而目前新台幣兌美元匯率仍屬相對強勢，葉俊暉認為，美元也是現階段適合布局的資產之一，可搭配美元儲蓄險，在相對便宜時購入，並善用儲蓄險的鎖利效果配置核心資產，未來美元走強時，有機會匯率與利率雙賺，達成資產增值及強化保障的目標。