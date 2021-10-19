國民黨立委楊瓊瓔今天在立院質詢行政院長蘇貞昌與勞動部長許銘春，對於勞保潛藏負債高達10兆，2026有沒有可能破產？蘇貞昌重申，「政府沒倒，勞保就不會倒」，但楊瓊瓔追問勞保改革的時間，蘇貞昌不給予明確時間，許銘春則強調還在溝通。

對於勞保有破產的可能，蘇貞昌重申，「政府沒倒，勞保就不會倒」，政府也會採取實際行動，前幾年，都年年撥200多億，明年要撥300多億，還需要請立法院支持。

楊瓊瓔說，她一定全力支持，但是勞保潛藏負債10兆，沒從根基解決，這樣只是杯水車薪一點點，應該要把改革方案拿出來。蘇貞昌說，這茲事體大，需要各方面好好斟酌，不是說急，反而要穩。勞動部正在傾聽各方意見溝通，不能說要幾月幾號提出，「我期待好的方案出來，這很不簡單。」

許銘春表示，目前傾聽各界意見之後，有幾個面向，會在適當時候提出改革方案，這幾年政府也都很努力，包括政府撥補、基金投資等；有關提出改革方案的期程，因為溝通還沒結束，要等結束之後，在適當時機提出改革方案。