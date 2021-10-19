東京奧運舉重女子59公斤級金牌郭婞淳，本周在全國運動會成為受歡迎的東奧英雄之一，繼17日欣賞柔道賽事後，19日在現身角力競賽場地替台東縣學弟妹加油，也再度吸引現場工作人員爭相與她合照。

郭婞淳18日才在本屆全運會舉重女子64公斤級打破抓舉、挺舉、總和3項大會紀錄，沒有意外地帶走金牌，19日現身新店國民運動中心，觀賞全運會角力賽，替場上的台東縣學弟妹加油打氣，她說：「很開心看到學弟妹都非常努力訓練，他們都知道自己的目標，都很厲害！」

郭婞淳小時候在台東縣寶桑國中練過多種運動，也曾練過角力兩星期，她笑說：「現在全忘光了，但有照片為證。」過去郭婞淳甚至比過2場角力賽，她的啟蒙教練林尚儀回憶：「當時全中運資格賽，郭婞淳贏1場、輸1場，第1場還壓制對手！」可見郭婞淳從小就展現出色的運動天賦，如今更成為讓台灣人民驕傲的「舉重女神」。