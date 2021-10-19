新竹市政府將於10月30日起舉辦海山漁港小旅行，參加者還可搭配明發定置網出海參觀與導覽。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市海山漁港是竹市唯二漁港，也是定置網漁業基地，市府將於10月30日起連續兩個周六日舉辦海山漁港小旅行，由專人在漁港作食魚教育及周邊景點導覽，除讓民眾認識新竹近海的季節性魚獲，也體驗溼地的生態環境，4天、8個梯次共計提供240個名額。

市長林智堅表示，海山漁港小旅行分為「1日網美養成」、「生態知性導覽」、「生態知性導覽＋環保DIY」3大路線，帶領大小朋友認識新竹在地當季魚獲，並讓大家體驗溼地生態環境與淨灘活動，活動自10月20日下午6時起開放報名，額滿為止，另外還可向業者報名出海深度體驗。

林智堅說，海山漁港緊鄰香山溼地，擁有特殊溼地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能、適合全家出遊的好地方，透過導覽及闖關活動，提升民眾環保意識，更深入了解這塊寶地。

市府指出，「海山食魚定置網小旅行」時間為10月30、31日，11月6、7日等4天，每天2梯次共8個梯次，活動採預約制，每梯次開放30人報名參加，每次搭配漁港旁明發定置網導覽，以及不同的闖關活動。

活動則分為3大路線，包括「1日網美養成」（上午9時10分至12時30分）共計4梯次，行程 香山火車站集合、海山漁港（網美實習生─打卡美美照教學）、香山溼地（1日攝影師─最美的風景）、明發定置漁場（導覽活動─漁場大揭密）。

「生態知性導覽」（下午1時40分至4時30分）共計3梯次，行程為香山火車站集合、海山漁港（專業導覽─海山印記）、香山溼地（環保小尖兵─淨灘活動）、明發定置漁場（導覽活動─漁場大揭密）。

「生態知性導覽＋環保DIY」（下午1時40分至5時）僅限1梯次，行程為香山火車站集合、海山漁港（專業導覽─海山印記）、香山溼地（環保小尖兵─淨灘活動）、明發定置漁場（導覽活動─漁場大揭密）、生態體驗環保DIY。小旅行報名網址：https：／／www.beclass.com／rid=254654661678aa5eaf16。

市府產發處長張力可同時指出，市府輔導業者兼營娛樂漁業，搭配海上與食漁教育遊程來推廣漁業觀光，目前明發定置網已有兼營娛樂漁船執照，1次最多可載22位遊客出海參觀，想進行深度體驗定置網漁業旅客，可向明發定置網租用搭乘娛樂漁船出海到漁場，實地觀看定置網作業方式。明發定置網電話：0937171656。