新冠疫苗第12輪即將在10月22日開打，由於三大國際疫苗同步接種，台中市符合資格施打民眾超過50萬人，將採分階段分流接種，除在合約醫療院所、衛生所施打，也將加開快打站加快施打量能，目前預估，提供預約接種數量也比需求量略多。

新冠疫苗第12輪從18日起分兩階段讓民眾預約，這一輪AZ、BNT、莫德納三大國際疫苗同步接種，BNT開放第一階段30歲以上、第二階段23歲以上民眾施打；而AZ和莫德納都是第二劑接種，AZ部分開放7月30日以前接種第一劑38歲以上、第二階段18歲以上民眾預約施打；莫德納第二劑接種對象以7月16日前接種過第一劑，分55歲以上、18歲以上兩階段預約接種。

台中市依據疾病管制署提供台中市第12期預約平台符合資格人數分別為BNT 25萬5617人、AZ 17萬7360人以及莫德納7萬8720人；台中市採分流接種，並將加開快打站因應，預估提供醫療量能數為BNT 25萬7622劑、AZ 17萬6460人、莫德納9萬7861人，應可因應所有民眾預約。

目前台中市衛生局規劃12輪第一階段22日到27日不同疫苗再不同的醫療院所或快打站接種，BNT疫苗在43家合約醫院及30區衛生所施打，另24至26日三天在台中市45處快打站施打；AZ疫苗則是在378家合約診所及5家衛生所施打；莫德納疫苗則是22、27日在台中市45處快打站施打。

第二階段BNT疫苗施打日期從28日到10月31日止，規劃於台中市43家合約醫院施打，28、29日則另在45處快打站接種；至於AZ疫苗第二劑則是28到31日在台中市378家合約診所及5家衛生所施打；而莫德納疫苗第二劑則在11月1日到11月3日在台中市378家合約診所採預約接種。