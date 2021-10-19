行政院主計總處公布最新失業率調查，台中市今年上半年失業率3.9％，為六都最低；45歲以上中高齡勞動人口為56萬1000人，比去年同期增加3.6萬人，市長盧秀燕表示，感謝市民防疫期間仍在工作崗位兢兢業業，持續拚經濟。

盧秀燕指出，依據行政院主計總處統計資料，台中市今年上半年失業率為3.9％，為六都最低；45歲以上中高齡勞動人口約56萬1000人，較去年同期增加近3.6萬人。

國內疫情趨穩，各項防疫規定逐步放寬，各行業求才需求上升，勞動參與率59.9％除高於全台平均，更是自2011年以來最高。

「幫助一個人就業，就是幫助一個家庭」，盧秀燕也強調，市府透過加強求職準備及促進就業媒合面向，協助中高齡及高齡求職民眾。

台中市就業服務處表示，今年辦理「繼續雇用高齡者補助計畫」，透過薪資補助鼓勵雇主持續雇用65歲員工，只要雇主持續雇用屆齡退休員工達3成、雇用達6個月以上，且繼續雇用期間不低於原薪資，前6個月每月補助1萬3000元，最長可領取18個月的薪資補助。

勞工局長張大春說，今年已協助31家企業雇主提出申請、繼續雇用超過80名高齡勞工，明年計畫申請收件日至今年10月31日止，採預先審查制，吸引事業單位提出提出申請。

此外，為協助青年在學期間就業準備及提升職場競爭力，勞工局舉辦「青年職涯品牌行銷研習營」，探索職涯、傳授履歷撰寫及面試技巧等求職祕訣，協助青年找尋職場自我優勢，規畫讓青年走入業界。