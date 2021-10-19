北市議員許淑華19日踢爆，柯市府豢養肥貓，在全民不景氣的情況下，文化局所管轄的文基會主管，竟調漲薪資26％，隨著台北表演藝術中心成立，文基會許多業務都移交給北藝，竟還有職缺調薪。文化局長蔡宗雄回應，要再詳細分析每人調漲的薪資，待確認後可實際向議員說明。

許淑華表示，文基會竟有主管職缺，今年領5萬薪水，明年卻加薪加到6萬多，漲幅高達26％，北市府真是佛心公司，文基會在業務減少、人力移轉北藝員工數減少後，人事成本卻不減反增，形同變相加薪。

許淑華質疑，明年度編列預算中，政府補助增加，全民收入卻下降，北市府沒試圖將收入拉回疫情前水準，還拿政府補助讓自己人加薪，眷養肥貓的行為不但沒改善，還更變本加厲。

許淑華指出，文基會今年員額260人，其中有48人移轉至北藝，文基會明年員額理應降為212人，但明年預算書中，又因新部門成立，員額數又另增為228人，相減後，文基會員額數至少減少32人。

她表示，但對照人事成本來看，今年人事成本1億7113萬6000元、明年人事成本1億7195萬8000元，人事成本預算反而再增加82萬，員額數減少、但人事成本不減，換算各職位薪資平均後，幾乎人人調薪，處長等級職缺竟然加薪高達26％，令人不禁懷疑，北市府真的不食人間煙火，亂花預算。

蔡宗雄答詢，他要再詳細確認，可把每人的薪水漲跌幅實際向議員說明，容許他再把每位員工薪資表彙整，而非以議員用大數據的方法去算薪資。文化局也補充說明，詳細分析後會再報告，預算調薪編列頂多調二點多百分比，且其實明年平均月薪要比今年低些。