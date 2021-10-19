新竹縣人口成長增加名列前茅，日前在雜誌評比的「外來人口移居比率」更居全國首位，新竹縣政府統計，去年人口總增加人數為6842人，其中自然增加人數亦有511人，為台灣少數人口正成長的縣市，新竹縣長楊文科表示，會奠定產業發展基礎，持續締造榮景。

依據統計，新竹縣人口成長主因為淨遷入人口增加，去年就增加了6842人，而遷入人數扣除遷出人數，即有6331人，占人口增加比例的92.53％，而自然增加人數，意即出生人數扣除死亡人數亦有511人，占比7.47％。

楊文科指出，新竹縣前年淨遷入率為千分之11.15、去年為千分之11.16，顯示人氣旺、遷入人口持續成長，他致力推動「「拼經濟、重文教、享福利、樂安居」的政策，也發揮磁吸效應，成為台灣島內移民首選城市。

此外，新竹縣幼年人口比率占16.11％，為全國第2高，老化指數80.43％，也是全國第2低，顯示新竹縣縣民結構年輕、老化情形較和緩。楊文科指出，縣府團隊針對年輕族群的需求，營造「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」友善環境，期望能讓青年願婚、敢生、樂養。

楊文科說，近年位於新竹縣轄內的生醫園區、AI智慧園區等產業鏈快速發展，東興圳、AI智慧公園等逐一落成，提升縣民居住品質，加上托嬰、育嬰、學區調整、增設新學校、擴建校舍等政策推行，也成為外來人口遷入的誘因。