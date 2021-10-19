新冠疫情影響全球近2年，我國仍維持嚴格邊境管制，桃園國際機場今年1至8月服務量為60萬9572人次，今年難破百萬，創1979年以來歷史新低。

根據桃園機場公司統計，去年雖然受疫情衝擊，1、2月至少仍是正常出入境，但今年是從年初就持續低迷。從8月單月入境旅客3萬3724人次、出境4萬5416人次來估算，2021年全年服務人次將低於100萬人次，為1979年開站服務量404萬3711人次之後最低。

桃機公司指出，目前每天的出入境旅客約1000至3000人不等，最近疫情趨緩，貴賓室恢復開放，但只剩3成的餐廳有營業。機場景觀台目前還未開放，因應國內疫情趨緩，會再視情況考量恢復。

中央疫情指揮中心昨宣布國際空運場站出境開放飲食，桃機公司表示，已完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，旅客自今日起出境可飲食，但入境餐飲仍維持不提供內用，在兼顧有效防疫管理前提下，提供便利的餐飲服務。